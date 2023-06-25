Раскрыты имена звезд, которые приняли участие в шок "Выжить в Дубае"
На телеканале ТНТ 25 июня стартовало шоу "Выжить в Дубае". В качестве ведущих выступили шоумен Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева.
Так, стало известно, что за главные приз проекта, 10 миллионов рублей, будут бороться актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, певица Ольга Серябкина, футболист Павел Мамаев, блогеры Давид Манукян и Серго, комик Тимур Батрутдинов.
Знаменитостям будет противостоять команда из народа. Каждому из участников предстоит пройти ряд испытаний на выживание.
Ранее "Рамблер" писал о лучших российских ремейках популярных тв-шоу.
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