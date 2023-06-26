Звезда КВН рассказал о необычном случае на выступлении

«Там есть куплет, где мы поем, что мэр достает черную икру, при всех ест, наслаждается... И в какой-то момент женщина из зала, видимо, буквально восприняла, что мы никогда не видели черную икру, не ели и мы такие голодные, она просто во время выступления начала нас кормить с ложки [черной икрой]», — поделился он.