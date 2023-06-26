Хилькевич посоветовала следить за речью на шоу "Выжить в Дубае"

Актриса Анна Хилькевич посоветовала россиянам следить за речью на шоу "Выжить в Дубае"
Актриса Анна Хилькевич в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, как восприняла критику в адрес знаменитостей от народной команды на телешоу «Выжить в Дубае».
На шоу участвуют две команды — знаменитости и обычные россияне. В первый день звездам пришлось ночевать в палатках, в то время как их соперники наслаждались ночью в роскошном отеле. Однако в первом испытании россияне проиграли звездам и были вынуждены лишиться привилегий. Некоторые из членов народной команды — Анастасия Балахнина и Дарья Александрова — заявили, что звезды их «раздражают».
«Я понимаю, почему Настя так сильно разозлилась, — они же проиграли. Она не сдержала эмоции. Плюс у них нет опыта, они не понимают, что, будучи на телевидении, нужно максимально следить за тем, что ты говоришь! Я бы не сказала, что все из народной команды были агрессивно настроены. Просто Настя не сумела сдержать себя», — высказалась Хилькевич.
Актриса уточнила, что не была знакома со всеми звездными участникам шоу. По словам Хилькевич, она знала только Тимура Батрутдинова и Наталью Рудову, ко всем же остальным звезда «Универа» решила сначала «присмотреться».