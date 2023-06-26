Хилькевич посоветовала следить за речью на шоу "Выжить в Дубае"

«Я понимаю, почему Настя так сильно разозлилась, — они же проиграли. Она не сдержала эмоции. Плюс у них нет опыта, они не понимают, что, будучи на телевидении, нужно максимально следить за тем, что ты говоришь! Я бы не сказала, что все из народной команды были агрессивно настроены. Просто Настя не сумела сдержать себя», — высказалась Хилькевич.