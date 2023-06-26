Выяснилось, сколько Высоцкая заработала на ставшей мемом передаче «Едим дома»

Телеведущая Юлия Высоцкая в последнее время стала одной из самых упоминаемых персон в соцсетях благодаря вырезкам из передачи "Едим дома".

© Кадр из передачи

Видео с фрагментами передачи "Едим дома" вдруг стали очень популярными в соцсетях — тысячи людей смеются над особым настроением шоу и кулинарными навыками, которыми обладает Юлия.

По данным Telegram-канала «Звездач», благодаря компаниям, выпускающие продукцию под брендом шоу Высоцкой «Едим дома», ведущая заработала более 150 миллионов рублей только в 2022 году.

В частности, сама передача за прошлый год принесла Высоцкой 76 млн рублей, а «Студия едим дома» позволила ей заработать ей еще 63 млн рублей. Помимо этого, еще 1,5 млн она получила от ООО «Едим дома ритейл».