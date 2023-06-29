Комик с ТНТ ответил на обвинения в краже формата чужого шоу

Популярный комик, участник программы «Stand Up на ТНТ» Гурам Амарян ответил на обвинения в том, что он украл формат чужого шоу для своего «Решалы». Юморист высказался на эту тему в программе «Вопрос ребром», вышедшей на YouTube-канале «Gazgolder».

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Гостья программы обвинила Амаряна в том, что формат шоу «Решалы», одним из авторов которого он числится, дублирует идею программы «ЧУВС» (аббревиатура расшифровывается как «Что у вас случилось» — прим. «Ленты. ру») юмориста Богдана Лисевского.

Комик в ответ на это заявил, что подобный формат пользуется популярностью в России уже несколько лет, поэтому он не считает его украденным. «Это делал Нидаль Абу-Газале, это делал Широков Костя, Винокур Артем», — назвал авторов похожих проектов юморист.

«Я с большим уважением отношусь к Богдану [Лисевскому]. Очень люблю его шоу. (…) Я вам советую посмотреть и "ЧУВС", и "Решалы" и понять, что это сильно разные шоу», — сказал Амарян. Также он отметил, что количество подобных передач растет, благодаря чему можно будет помочь большему количеству людей.

В шоу «Решалы» комики Гурам Амарян, Расул Чабдаров, Павел Дедищев и другие обсуждают проблемы зрителей в зале и помогают найти их решение. Такой же формат используется и в программе «ЧУВС».