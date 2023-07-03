Долина прокомментировала заявление своей внучки после выступления на шоу

Певица Лариса Долина принимает участие в шоу «Две звезды. Отцы и дети» вместе со своей внучкой Александрой. На данный момент они находятся на шестом месте, но разрыв между участниками небольшой, поэтому у них есть шансы на победу.

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Во время последнего эфира жюри конкурса похвалили юную исполнительницу, особенно ее таланты выделила актриса Марина Зудина.

Сашенька, я знаю, что ты очень смелая. Это видно. И у тебя все получится. У тебя самая лучшая бабушка в мире, — отметила она.

После выставления оценок Александра вместе с бабушкой пообщались с ведущей программы Аглаей Шиловской. Девочка призналась, что переживает из-за финала проекта, однако лучший номер был заготовлен как раз для последнего выпуска, поэтому она пообещала всех удивить.

— Обещание принято, — сказала в ответ Долина.