Светлаков возвращается на ТНТ и готовит два шоу и сериал

Шоумен и продюсер Сергей Светлаков подписал эксклюзивный контракт с ООО "Газпром-Медиа Развлекательное телевидение" (ГПМ РТВ, управляет телеканалом ТНТ). По условиям соглашения с 1 июля комик будет работать на ТНТ эксклюзивно как актер и телеведущий, а также станет рекламным лицом канала. Кроме того, Сергей Светлаков будет сотрудничать с ТНТ и в качестве продюсера.

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Договоренности достигнуты как минимум о трех проектах: участие комика в новом юмористическом шоу телеканала, шоу собственного производства Сергея Светлакова и комедийный сериал, в котором он также выступит продюсером.

Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ, управляющий директор ГПМ РТВ, комментирует новость так: "Сережа - это ДНК ТНТ. Он родом из того самого ТНТ, которое сформировало новый тип телевизионного юмора и развлечений. Период, когда Светлаков, Мартиросян, Галустян и многие другие наши звезды начинали работать на ТНТ, считается золотой эрой канала. А сейчас эра Ренессанса, потому что большинство звезд к нам вернулись, "перезагрузились", предстали совершенно в другом качестве и с новыми проектами. Поэтому возвращение Сергея было абсолютно логичным. Вы просили, вы ждали, вы говорили нам об этом через всевозможные каналы связи. Мы вас услышали. И мы это сделали!".

Напомним, что на ТНТ Сергей Светлаков работал около 10 лет: был лицом культового юмористического проекта "Наша Russia", выступал в качестве приглашенной звезды Comedy Club, входил в жюри проектов "Танцы" и "Comedy Баттл". В 2018 году Сергей Светлаков перешел на СТС. Контракт с ТНТ начал действовать с 1 июля, а сегодня, 3 июля, на ТНТ стартует показ комедийного детектива "Тайна пропавшей деревни", где шоумен выступил в качестве сценариста и продюсера.