Популярный российский ведущий осудил не готовящихся к эфиру коллег

Популярный российский телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что не одобряет неподготовленность некоторых коллег к эфиру и использование ими суфлера. О своей позиции он заявил в интервью KP.RU.

По мнению ведущего, использование специального устройства для работы с текстом в эфире говорит о неподготовленности журналиста. «Я не читаю по суфлеру какие то важные мысли — иначе чем тогда я буду отличаться от некоторых уважаемых коллег. Имен которых уже никто и не вспомнит», — высказался Дибров.

Журналист убежден, что ведущие, использующие суфлер, менее востребованы в профессиональной среде. «Останкино вышвырнуло их», — осудил эту категорию коллег ведущий. Сам Дибров, по его словам, всегда готовился к эфирам телеигры «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале.