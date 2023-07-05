Популярный российский комик пожаловался на выступления в США

Популярный российский комик Данила Поперечный пожаловался на выступления в США в рамках своего тура «Веселая / жизнь». О сложностях, возникших в Америке, он рассказал в видео на своем YouTube-канале.

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Поперечный назвал концерты в США самой проблемной частью своего тура и отметил, что раньше не сталкивался с таким непрофессионализмом, который показали организаторы в Америке. «Ты приезжаешь в Лос-Анджелес, тебе говорят: "Да, у вас там было в райдере вот это оборудование, но его, короче, нет". И ты такой: "***. А почему его нет?" Говорят: "Ну, не нашли"», — поделился комик.

По словам юмориста, после подобных проступков он попросил организаторов приложить больше усилий, но в следующем городе проблема с отсутствием необходимого оборудования повторилась. «Я первый раз в жизни ругался с организаторами прямо на сцене», — признался он. Поперечный также добавил, что сильно переживал из-за происходящего, так как ему было важно, чтобы концерты были организованы на должном уровне и у зрителей, купивших билеты, не осталось плохих впечатлений.