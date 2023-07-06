«Довольно скептично относился»: Григорий Лепс рассказал, почему ушел из проекта «Голос»
Как сообщает издание boda, Григорий Лепс был наставником в проекте «Голос» целых два сезона. Наконец певец поделился подробностями ухода из программы в эфире шоу Татьяны Навки «Команда».
По словам Лепса, изначально он скептически относился к приглашению в проект, однако в процессе участия ему начало нравиться. От съемок в передаче ему пришлось отказаться ввиду плотного гастрольного графика.
Артист считает, что «Голос» не стал хуже после его ухода. Он также добавил, что все-таки не может назвать себя хорошим учителем и наставником.