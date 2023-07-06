Григорий Лепс рассказал, почему ушел из проекта «Голос»

Как сообщает издание boda, Григорий Лепс был наставником в проекте «Голос» целых два сезона. Наконец певец поделился подробностями ухода из программы в эфире шоу Татьяны Навки «Команда».

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По словам Лепса, изначально он скептически относился к приглашению в проект, однако в процессе участия ему начало нравиться. От съемок в передаче ему пришлось отказаться ввиду плотного гастрольного графика.