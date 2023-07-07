"Я прощаю все Дробышу": Шаляпин – об участии в "Фабрике звезд-6"

Российский певец, финалист шестого сезона музыкального проекта "Фабрика звезд" Прохор Шаляпин рассказал об участии в проекте. Он поделился своими воспоминаниями в выпуске шоу Яны Чуриковой.

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"Проходил кастинг, как все: ходил, позорился так же, унижался. Но меня, единственное, без очереди там провели", – ответил певец на вопросы ведущего о вступительных испытаниях.

По словам певца, факт знакомства с продюсером программы Виктором Дробышем не гарантировал ему попадание в число участников проекта. Шаляпин отметил, что благодарен композитору "несмотря ни на что, на выпады в мой адрес".

Прохор рассказал, что вспоминает участие в проекте с теплотой, любовью и благодарностью.

В "Фабрике звезд-6" Шаляпин прошел в финал и занял 4-е место с композициями "Утраченная юность" и "Проказница". В проекте в том числе участвовали такие исполнители, как Зара и Дмитрий Колдун.