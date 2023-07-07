Анну Хилькевич довели до слез на шоу «Выжить в Дубае»
В звездной команде шоу «Выжить в Дубае» в это воскресенье произойдет серьезный скандал. Он закончится слезами и истерикой актрисы Анны Хилькевич. Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе ТНТ.
«Анна Хилькевич решила поговорить с «коллегами» о том, как в дальнейшем будут приниматься решения на голосовании. Она обвинила Павла Мамаева в давлении на других участников», – рассказали нам.
Также известно, что команда резко отреагировала на слова Хилькевич. В ответ на это актриса не смогла сдержать слез. Поведение звезды сериала «Универ» достаточно резко прокомментировала певица Ольга Серябкина.
«Никто из нашей команды не хотел ее обижать и не нападал на нее. Аня начала эмоционально теряться и начались слезы. Я знаю, что такое женские слезы, и я не хочу, чтоб это было аргументом. Пускать слезы – это какой-то театр. Если мы переходим в категорию: «Я плачу», то я тогда вообще сейчас ухожу с этого чаепития и не голосую», – заявила Серябкина.
Напомним, что еще одним участником шоу стал Давид Манукян. Блогер отметил, что такие проекты его зажигают, потому что он любит пробовать новое, а эмоции, которые можно испытать в процессе, не купишь за деньги.