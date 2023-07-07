Анну Хилькевич довели до слез на шоу «Выжить в Дубае»

«Никто из нашей команды не хотел ее обижать и не нападал на нее. Аня начала эмоционально теряться и начались слезы. Я знаю, что такое женские слезы, и я не хочу, чтоб это было аргументом. Пускать слезы – это какой-то театр. Если мы переходим в категорию: «Я плачу», то я тогда вообще сейчас ухожу с этого чаепития и не голосую», – заявила Серябкина.