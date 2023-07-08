Григорий Лепс объяснил, почему ушел из шоу "Голос"

Популярный российский исполнитель Григорий Лепс рассказал, почему решил уйти из состава жюри телевизионного вокального шоу "Голос". Артист объяснил свое решение в шоу Татьяны Навки "Команда" на платформе Kion.

По словам артиста, он участвовал в двух сезонах шоу и "больше не смог" в силу возраста и насыщенного концертного графика.

"До и после меня в шоу были прекрасные профессиональные наставники. Учитель из меня, конечно... Я сам ничего не умею. Не могу научить человека петь", - поделился Григорий Лепс.

Артист также уточнил, что покинуть проект он решил по собственному желанию, на его увольнении никто не настаивал. А еще он вспомнил, что первоначально был настроен скептически, но смог втянуться в роль наставника.