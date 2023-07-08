Прохор Шаляпин вспомнил унижения на кастинге «Фабрики звезд»

Финалист шестого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» на Первом канале, российский исполнитель Прохор Шаляпин поведал, как участвовал в кастинге проекта. Об этом он рассказал в выпуске шоу Яны Чуриковой, который вышел на YouTube.

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«Проходил кастинг как все. Ходил, позорился так же, унижался», — отметил Шаляпин.

По его словам, тот факт, что он был знаком с продюсером передачи Виктором Дробышем, не гарантировал ему попадание в число участников проекта.

«Меня назвали последним. Единственное, меня без очереди на кастинг провели», — вспомнил исполнитель.