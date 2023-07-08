Скоро огребет: Взбешенный Воля жестко проехался по Даве

По всей видимости, у Павла Воли появился повод для ревности. В окружении его супруги все чаще появляется известный молодой человек.

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Накануне Павел Воля предстал в роли гостя своего шоу на канале ТНТ. Вместе с супругой Ляйсан Утяшевой юморист ответил на вопросы, рассказав о своей жизни. Оказалось, у комика появился повод для ревности.

Пара обсуждала шоу «Выжить в Дубае», которое недавно вышло на экраны. Отвечая, были ли у звезд любимчики на проекте, гимнастка упомянула Даву – экс-возлюбленного Ольги Бузовой. Тогда Воля не выдержал и дал волю эмоциям.

По словам шоумена, молодой человек посещает все съемки Ляйсан и дарит женщине цветы, что ему очень не нравится.

«Скоро огребет по полной программе», – жестко проехался по Даве взбешенный юморист, когда Ляйсан заступилась за рэпера и назвала его хорошим мальчиком.

Конечно, вполне возможно, что Павел Воля рассказывал о ревности в шуточной форме, однако все мы знаем, что в каждой шутке есть доля правды.