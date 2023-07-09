Киркоров рассказал, кто должен был участвовать в "Евровидении-2022" от РФ

Певец Филипп Киркоров рассказал, кто должен был участвовать в "Евровидении-2022" от России
Певец Филипп Киркоров заявил, что на конкурс "Евровидение-2022" должна была отправиться исполнительница Клава Кока. Подробностями артист поделился во время подкаста с певицей, опубликованном на его странице "ВКонтакте".
По словам Киркорова, подготовка шла полным ходом, пока Россию не отстранили от участия.
"Уже все было готово, — песня была написана, номер был придуман, артистка была выбрана. <...> С командой мечты во главе со мной и моими греческими друзьями... А какая песня..." — поделился певец.
Артисты отметили, что они не будут полностью публиковать композицию, однако, возможно, выложат отрывок. Клава Кока также добавила, что о ее потенциальном участии знали только семья и главные исполнительный директор Black Star Павел Курьянов.
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