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Певец Филипп Киркоров рассказал, кто должен был участвовать в "Евровидении-2022" от России

Певец Филипп Киркоров заявил, что на конкурс "Евровидение-2022" должна была отправиться исполнительница Клава Кока. Подробностями артист поделился во время подкаста с певицей, опубликованном на его странице "ВКонтакте".

Киркоров рассказал, кто должен был участвовать в "Евровидении-2022" от РФ
© Рамблер

По словам Киркорова, подготовка шла полным ходом, пока Россию не отстранили от участия.

"Уже все было готово, — песня была написана, номер был придуман, артистка была выбрана. <...> С командой мечты во главе со мной и моими греческими друзьями... А какая песня..." — поделился певец.

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Артисты отметили, что они не будут полностью публиковать композицию, однако, возможно, выложат отрывок. Клава Кока также добавила, что о ее потенциальном участии знали только семья и главные исполнительный директор Black Star Павел Курьянов.

Ранее было названо место проведения следующего "Евровидения".

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