Ведущая «Кто хочет стать миллионером?» рассказала о трате выигрыша в этом шоу

Новая ведущая телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Юлианна Караулова сообщила, что потратила выигранные в этой же программе, но уже в качестве участницы, деньги на ремонт. Об этом она рассказала в эфире передачи «Шоу Воли», выпуск доступен на Rutube .

В 2017 году певица и телеведущая стала одной из немногих знаменитых игроков, дошедших до последнего вопроса программы «Кто хочет стать миллионером?» — такое за всю историю передачи происходило лишь шесть раз. Вместе с ней играл телеведущий Тимур Соловьев. По словам Карауловой, общая сумма выигрыша до вычета налогов составила три миллиона рублей. Впоследствии оба победителя распределили ее между собой в равных долях.