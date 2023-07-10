Хилькевич повздорила с Мамаевым на съемках экстремального шоу

Звезда «Универа» повздорила с Мамаевым на съемках экстремального шоу
Бывший российский футболист Павел Мамаев повздорил с актрисой, звездой сериала «Универ» Анной Хилькевич на съемках нового экстремального шоу «Выжить в Дубае» на телеканале ТНТ. Об их ссоре пишет Starhit.
Так, Хилькевич обвинила Мамаева в давлении на других членов команды и навязывании собственного мнения.
«Она меня попыталась выставить подлецом, лжецом, обманщиком. Если честно, мне противно от этого», — не согласился с ее выводами спортсмен.
При этом известно, что многие участники передачи встали на сторону футболиста.
Впоследствии по результатам командного голосования Хилькевич оказалась претенденткой на вылет из шоу. Актриса расплакалась от обиды, но победила в индивидуальном состязании и отказалась возвращаться в команду с Мамаевым.
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