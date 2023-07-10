Хилькевич повздорила с Мамаевым на съемках экстремального шоу

Бывший российский футболист Павел Мамаев повздорил с актрисой, звездой сериала «Универ» Анной Хилькевич на съемках нового экстремального шоу «Выжить в Дубае» на телеканале ТНТ. Об их ссоре пишет Starhit.

© РИА Новости

Так, Хилькевич обвинила Мамаева в давлении на других членов команды и навязывании собственного мнения.

«Она меня попыталась выставить подлецом, лжецом, обманщиком. Если честно, мне противно от этого», — не согласился с ее выводами спортсмен.

При этом известно, что многие участники передачи встали на сторону футболиста.