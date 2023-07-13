Ляйсан Утяшеву раскритиковали за образы в шоу «Выжить в Дубае»
38-летняя российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева вновь получила критику в свой адрес. На этот раз за внешний вид в шоу на выживание «Выжить в Дубае» на телеканале ТНТ.
После выхода нескольких серий проекта пользователи социальных сетей раскритиковали телеведущую, отмечая, что она выглядит, как неживая, и называли ее мумией.
«Как мумия»;
«Зачем ее так сильно красят? На солнце все видно»;
«Тонны макияжа текут на солнце при такой жаре. Некрасиво»;
«Странные образы в принципе у нее в этом шоу», — пишут фолловеры.
Напомним, что ранее гимнастка сама признавалась, что снимать передачу в таком климате и тяжелых условиях стало трудной задачей. Жаркая и душная погода портила макияж и прическу. Также телезвезда опровергла слухи о пластике груди, заявив, что использует хороший пуш-ап и корсеты.