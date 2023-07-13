Ляйсан Утяшеву раскритиковали за образы в шоу «Выжить в Дубае»

38-летняя российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева вновь получила критику в свой адрес. На этот раз за внешний вид в шоу на выживание «Выжить в Дубае» на телеканале ТНТ.

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После выхода нескольких серий проекта пользователи социальных сетей раскритиковали телеведущую, отмечая, что она выглядит, как неживая, и называли ее мумией.

«Как мумия»;

«Зачем ее так сильно красят? На солнце все видно»;

«Тонны макияжа текут на солнце при такой жаре. Некрасиво»;

«Странные образы в принципе у нее в этом шоу», — пишут фолловеры.