Марафон фильмов с участием Пуговкина пройдет на ТВ

Марафон фильмов с участием Михаила Пуговкина пройдет на ТВ
Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» 13 июля проведет марафон фильмов с участием Михаила Пуговкина, приуроченный к 100-летию со дня рождения актера. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе вещателя.
«С ранних лет Михаил был очень артистичен. Работая на заводе, он посещал драмкружок, впоследствии играл во вспомогательном составе театра на Сретенке», — сказали в пресс-службе.
Киномарафон начнется в 7:25 с комедии «Приключения принца Флоризеля». Затем покажут фильмы «Нейлон 100%», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Девчата», «Ход конем», «За спичками», «Дело «пестрых».
В 19:05 зрители увидят комедию «12 стульев», в которой Пуговкин исполнил роль отца Федора. В пресс-релизе отметили, что актера взяли на эту роль без проб, и на съемочной площадке он был готов к любым испытаниям: снимался на горе, хотя боялся высоты, а в шторм отработал столько дублей, сколько было нужно.
В 22:00 стартует лента «Спортлото-82», ставшая шестой полнометражной картиной в сотрудничестве Пуговкина с Гайдаем. В 23:45 марафон завершит киноальманах «Не может быть!», снятый по произведениям Михаила Зощенко.
В фильмографии Пуговкина более 100 ролей. Он сыграл в таких картинах, как «Солдат Иван Бровкин», «Свадьба в Малиновке», «Девчата», «Визит к Минотавру». «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», «Спортлото-82».
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