Марафон фильмов с участием Пуговкина пройдет на ТВ

«С ранних лет Михаил был очень артистичен. Работая на заводе, он посещал драмкружок, впоследствии играл во вспомогательном составе театра на Сретенке», — сказали в пресс-службе.

В 19:05 зрители увидят комедию «12 стульев», в которой Пуговкин исполнил роль отца Федора. В пресс-релизе отметили, что актера взяли на эту роль без проб, и на съемочной площадке он был готов к любым испытаниям: снимался на горе, хотя боялся высоты, а в шторм отработал столько дублей, сколько было нужно.