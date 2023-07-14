СМИ сообщили о возможном уходе Якубовича из шоу «Поле чудес»

СМИ сообщили о возможном увольнении Леонида Якубовича из шоу «Поле чудес»
Телевизионная игра «Поле чудес» (16+) выходит на Первом канале вот уже более 30 лет, и почти столько же её бессменным ведущим остаётся Леонид Якубович. Он настолько сроднился с шоу, что представить кого-либо на его месте попросту невозможно. Тем не менее, 77-летний ведущий может оставить свой пост.
Уже несколько месяцев в Сети обсуждают возможный уход Якубовича с Первого канала. Как пишет портал 7дней.ru, окончательной версии нет: то редакторы вроде как хотят обновить «Поле чудес», то планируют закрыть.
При этом нельзя сказать, что зрители будут расстроены подобным исходом. На сайте Otzyvru.com преобладают негативные высказывания о передаче.
Я в полном изумлении! Столько людей до сих пор смотрят эту «нафталиновую» программу. Лично я посмотрела «Поле чудес» в последний раз, когда его впервые провёл Якубович. После В. Листьева это была полная деградация, - такое мнение, например, высказывают о ведущем шоу.
Другим телезрителям не нравится сама структура «Поля чудес»:
Может быть, надо переименовать эту программу в «Поле приветов». Более 30 лет слушаем приветы, которые занимают почти половину времени в передаче.
А есть такие, кто осуждает создателей шоу за выбор призов:
Дело не в ведущем, хотя нужна свежая волна. Дело в ужасных призах - их в магазинах даже в деревнях никто не покупает. Стыдно должно быть руководству Первого канала!
К слову, зрители уже даже выбрали замену Леониду Якубовичу. По их мнению, с задачей прекрасно справится Валдис Пельш. Интересно, что он уже вёл «Поле чудес» - в 2002 году выходили два выпуска с Пельшем в качестве ведущего.
Правда, с комментаторами в Сети не согласна коллега Якубовича, Римма Агафошина. Постоянная ассистентка ведущего в интервью «Экспресс-газете» заявила:
Вряд ли сможет кто-то затмить его. Для меня это невозможно, и я, если честно, даже не знала, что обсуждают такое. Без Якубовича нет смысла продолжать «Поле чудес».
Между тем ребрендинг «Поля чудес» вполне возможен. Сейчас руководство Первого канала активно обновляет полюбившиеся зрителям шоу - так случилось, например, с «Давай поженимся!».