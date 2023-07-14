СМИ сообщили о возможном уходе Якубовича из шоу «Поле чудес»

Телевизионная игра «Поле чудес» (16+) выходит на Первом канале вот уже более 30 лет, и почти столько же её бессменным ведущим остаётся Леонид Якубович. Он настолько сроднился с шоу, что представить кого-либо на его месте попросту невозможно. Тем не менее, 77-летний ведущий может оставить свой пост.

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Уже несколько месяцев в Сети обсуждают возможный уход Якубовича с Первого канала. Как пишет портал 7дней.ru, окончательной версии нет: то редакторы вроде как хотят обновить «Поле чудес», то планируют закрыть.

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При этом нельзя сказать, что зрители будут расстроены подобным исходом. На сайте Otzyvru.com преобладают негативные высказывания о передаче.

Я в полном изумлении! Столько людей до сих пор смотрят эту «нафталиновую» программу. Лично я посмотрела «Поле чудес» в последний раз, когда его впервые провёл Якубович. После В. Листьева это была полная деградация, - такое мнение, например, высказывают о ведущем шоу.

Другим телезрителям не нравится сама структура «Поля чудес»:

Может быть, надо переименовать эту программу в «Поле приветов». Более 30 лет слушаем приветы, которые занимают почти половину времени в передаче.

А есть такие, кто осуждает создателей шоу за выбор призов:

Дело не в ведущем, хотя нужна свежая волна. Дело в ужасных призах - их в магазинах даже в деревнях никто не покупает. Стыдно должно быть руководству Первого канала!

К слову, зрители уже даже выбрали замену Леониду Якубовичу. По их мнению, с задачей прекрасно справится Валдис Пельш. Интересно, что он уже вёл «Поле чудес» - в 2002 году выходили два выпуска с Пельшем в качестве ведущего.

Правда, с комментаторами в Сети не согласна коллега Якубовича, Римма Агафошина. Постоянная ассистентка ведущего в интервью «Экспресс-газете» заявила:

Вряд ли сможет кто-то затмить его. Для меня это невозможно, и я, если честно, даже не знала, что обсуждают такое. Без Якубовича нет смысла продолжать «Поле чудес».