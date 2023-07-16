Ушедший с Первого канала Дмитрий Дибров отправился за границу

Телеведущий Дмитрий Дибров после ухода с Первого канала начал активно путешествовать по миру. В частности, на днях шоумен уехал из России во Францию. СМИ раскрыли, с чем связан быстрый отъезд Диброва.

Издание «Комсомольская правда» сообщает, что у Дмитрия Диброва во Франции живёт дочь Лада. Она родилась в браке с журналисткой Ольгой Дибровой. Телеведущий общается со старшей дочкой, которая шлёт ему фото внучки Мии.

Во Франции Дибров решил устроить настоящий вояж – Канны, Прованс, Париж. Именно в столице и живёт его старшая дочь.

В это же время новая ведущая «Кто хочет стать миллионером» (16+) Юлианна Караулова рассказала журналистам, что встречалась с Дмитрием Дибровым. Она даже попросила благословления у него, но в ответ получила фразу на латыни.

Встретилась Караулова с Дибровым на дне рождении Владимира Преснякова и сразу подошла к нему. Но бывший ведущий передачи повёл себя странно – то ли пошутил, то «ли проклял», отметила Караулова.

Тем временем СМИ напомнили, что на Первом канале Дмитрий Дибров продолжает вести передачу «Антропология» (16+). Кроме того, он ведёт частные мероприятия. Только на одной вечеринке в роли ведущего Дмитрий Дибров может заработать от 1 до 1,5 млн рублей.