Создатели КВН приступают к съемкам шоу "Лига городов"

Телеканал ТНТ и компания - организатор игр КВН "АМиК" приступают к съемкам нового юмористического шоу под названием "Лига городов". Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе канала.

"В ближайшее время стартуют съемки шоу "Лига городов" - нового юмористического проекта телеканала ТНТ и компании "АМиК". В его рамках разноплановые коллективы под шефством опытных наставников будут соревноваться между собой за звание самой смешной команды сезона. Победитель получит главный приз - 10 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

В рамках проекта четыре наставника отберут наиболее талантливые и перспективные команды из разных городов России, Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ. Далее участники "Лиги городов" пройдут несколько этапов: сначала между собой поборются команды каждого наставника, после чего четыре сильнейших команды сразятся за главный приз.