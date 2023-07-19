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Создатели КВН и канал ТНТ приступают к съемкам юмористического шоу "Лига городов"

Телеканал ТНТ и компания - организатор игр КВН "АМиК" приступают к съемкам нового юмористического шоу под названием "Лига городов". Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе канала.

Создатели КВН приступают к съемкам шоу "Лига городов"
© ТНТ

"В ближайшее время стартуют съемки шоу "Лига городов" - нового юмористического проекта телеканала ТНТ и компании "АМиК". В его рамках разноплановые коллективы под шефством опытных наставников будут соревноваться между собой за звание самой смешной команды сезона. Победитель получит главный приз - 10 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

В рамках проекта четыре наставника отберут наиболее талантливые и перспективные команды из разных городов России, Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ. Далее участники "Лиги городов" пройдут несколько этапов: сначала между собой поборются команды каждого наставника, после чего четыре сильнейших команды сразятся за главный приз.

Продюсерами проекта стали Тинатин Канделаки, Борис Ханчалян, Аркадий Водахов, Константин Обухов, Александр Масляков и другие.

"Лига городов" - это проект, идея которого родилась на сочинском фестивале КВН, а нынешнюю форму обрела в кооперации "АМиК" и ТНТ. Основной аналог нашего шоу - это, конечно, КВН, но таких командных соревнований в телевизионном мире больше практически нет. Поэтому это будет новый вид юмористических турниров", - привели в пресс-службе слова Обухова.