Участница шоу «Голос» рассказала о влиянии проекта на ее жизнь

«Была жизнь до "Голоса" и была жизнь после "Голоса". (...) Это какая-то действительно магия, что человек к тебе повернулся, нажал на кнопку, ты попадаешь в его команду, потом попадаешь в театр (певица стала солисткой театра «Градский холл» — прим. «Ленты.ру»), начинаются гастроли, другая жизнь», — высказалась Рид.