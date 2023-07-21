Известная телеведущая расплакалась за кулисами шоу Малахова
Советская телеведущая Татьяна Судец выразила благодарность своему коллеге Андрею Малахову за приглашение в эфир телешоу «Песни от всей души» участников и героев специальной военной операции на Украине.
Она назвала такие программы правильным решением и призвала показывать на ТВ больше достойных людей. Судец рассказала о встрече с одним из героев спецоперации за кулисами передачи и призналась, что беседа с ним вызвала у нее слезы.
Его (Андрея Малахова. — NEWS.ru) все ругают, а мне нравится Малахов. Раньше вел ерунду — ну время такое было. Его программа «Песни от всей души» собирает людей со всей страны. Поют, радуются. А как радуются в регионах, откуда приезжают участники, тому, что земляков показывают по телевизору! Больше надо показывать простых, но талантливых людей со всей России, — призвала Судец.
Телеведущая отметила, что в шоу Малахова участвуют герои СВО. Она рассказала о встрече в гримерной с одним из военнослужащих, которая вызвала у Судец слезы.
У Малахова показывают и героев СВО. И это правильно — они достойны эфиров на телевидении. Недавно меня пригласили на передачу и разместили в одной гримерке с военным из СВО. Он меня увидел, обрадовался: «Ой, тетя Таня! Можно я вас обниму?» Я вызвала у него ассоциации с программой «Спокойной ночи, малыши!», на которой он, судя по возрасту, вырос. Он меня обнял и заплакал, представляете? Взрослый мужик. У меня слезы потекли тоже, — призналась Судец.
Также она выделила телеведущего Бориса Корчевникова. По мнению диктора ЦТ, «он несет доброту, которой сейчас очень не хватает — и на экране, и в обществе».