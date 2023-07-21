Известная телеведущая расплакалась за кулисами шоу Малахова

У Малахова показывают и героев СВО. И это правильно — они достойны эфиров на телевидении. Недавно меня пригласили на передачу и разместили в одной гримерке с военным из СВО. Он меня увидел, обрадовался: «Ой, тетя Таня! Можно я вас обниму?» Я вызвала у него ассоциации с программой «Спокойной ночи, малыши!», на которой он, судя по возрасту, вырос. Он меня обнял и заплакал, представляете? Взрослый мужик. У меня слезы потекли тоже, — призналась Судец.