Участник популярного шоу назвал главное заблуждение о стендап-комиках

Российский юморист, участник популярного юмористического шоу «Stand Up на ТНТ» Андрей Атлас назвал главным заблуждением об индустрии юмора мнение, что стендап-комики — веселые в жизни люди.

В подкасте проекта «Ну че, снимаем?», доступном на YouTube, он рассказал, что зачастую юмористы очень депрессивны.

«Самое распространенное заблуждение — это то, что стендап-комики веселые в жизни», — сказал Атлас.

В качестве примера он привел историю из одной из самых популярных, по его словам, книг в индустрии юмора под названием «Библия комедии» комикессы Джуди Картер.

«Там чуть ли не на первых страницах рассказывается история, что знакомая автора хотела сделать очень крутую вечеринку у себя дома и пригласила пять или шесть стендап-комиков», — отметил участник «Stand Up на ТНТ».

В итоге, как рассказал Атлас, девушка не выдержала разговоры комиков о болезнях и других жизненных проблемах, оставила им ключи и уехала из собственной же квартиры.

«Комики — очень депрессивные люди, на самом деле. Нельзя быть хорошим комиком, если у тебя не было тяжелой жизни, к сожалению», — заключил он.