Стали известны подробности возвращения «Давай поженимся!» в эфир

Программа «Давай поженимся!» вернется в эфир Первого канала в новом формате. Как сообщает KP.RU со ссылкой на слова бывшего сотрудника телеканала, шоу будет рассказывать истории тех, кто действительно хочет создать семью.

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«"Женилки" возвращают с нужным посылом — на программе теперь исключительно истории тех, кто хочет создать семью, найти жену или мужа: меньше стеба, больше полезного дела», — сообщил источник издания.

Он добавил, что на фоне сообщений о том, что «Давай поженимся!» вернется в эфир, стали появляться слухи о возобновлении съемок другого известного проекта того же производителя — шоу «Модный приговор». Однако, как утверждает источник KP.RU, возвращать второй проект пока не планируется.

О том, что «Давай поженимся!» вернется в эфир, стало известно 15 июня. Позднее ведущая шоу Лариса Гузеева также заявила, что новые выпуски шоу «будут максимально ориентированы на создание семьи и здоровых отношений».

О возможном возвращении «Модного приговора» ведущий программы Александр Васильев сообщил в марте. Позднее Первый канал опроверг предположения о том, что с ведущим будет подписан новый контракт.