Исследование Rambler&Co. Россияне привыкли смотреть видеоконтент по вечерам и не любят ни с кем его обсуждать

Большинство (68%) зрителей выбирают российские продакшены

© Kandinsky 2.2

Видео всё более укрепляет позиции главного формата контента. Помимо фильмов и сериалов, аудитория любит короткие ролики в соцсетях, вертикальные форматы в «историях» и съемки обо всём на свете на видеоплатформах. Медиахолдинг Rambler&Co опросил более 200 тысяч интернет-пользователей и узнал, какой хронометраж контента зрители считают оптимальным и по каким критериям они выбирают, что смотреть.

Видео дня

Лидирующую позицию заняли новости, интервью и объясняющие ролики – такой видеоконтент предпочитают 38% россиян. Четверть (25%) смотрят сериалы, 23% – художественные фильмы, 11% – документальные и 3% следят за стримами.

Зрители в основном выбирают ролики или совсем короткие, или средней продолжительности. Так, 22% готовы потратить до часа своего времени, 21% – до двух часов и столько же (21%) – до 5-10 минут. 15% устраивает видео не более 30 минут, 11% смотрят «коротыши» до 1 минуты и каждый десятый (10%) находит в сутки более двух часов на одну единицу контента.

Более двух третей (68%) пользователей предпочитают видео российского производства. 25% смотрят контент стран Запада. 4% зрителей приходится на продакшены стран СНГ и 3% – стран Азии.

Главный «крючок», которым можно захватить внимание аудитории, – идея и сюжет, так сказали 64% респондентов. 11% ценят в любом видео качество съёмки, 9% делают выбор по названию и описанию. 6% отбирают контент по имени актёров и героев, 5% – по имени автора и режиссёра. Рекламная кампания, постеры, хронометраж и спецэффекты интересуют суммарно лишь 5% зрителей. Если видео отвечает интересующим критериям, то сразу же его готовы включить почти половина (48%) россиян. У 47% это зависит от занятости, 5% готовы откладывать просмотр и не испытывать по этому поводу переживаний.

Более трети (37%) пользователей не любят обсуждать видеоконтент – они отметили, что оставляют свое мнение при себе. 32% если и говорят о нём, то с семьёй и родственниками. 14% готовы обменяться мыслями о просмотренном с друзьями, 11% – с первым встречным, 6% – с коллегами.

Чаще всего (42%) видео смотрят вечером после работы, но более трети (38%) зрителей готовы это сделать в любое время дня. Выходные и ночные часы в будни набрали по 8% каждый, а утром и в обед видео не пользуются популярностью – 3% и 1% соответственно.

Почти одинаковое количество зрителей смотрят видеоконтент с монитора компьютера или ноутбука и с телевизора (39% и 37%). Экраны смартфонов предпочитают 20%, а планшеты выбирают всего 4%.