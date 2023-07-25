Бенедикт Камбербэтч принял участие в программе о выживании

Британский актер Бенедикт Камбербэтч спустился с утеса на острове Скай (Шотландия) и побывал на атомной субмарине на съемках телепередачи о путешествиях и выживании в дикой природе с телеведущим Беаром Гриллсом. Об этом во вторник сообщила газета The Times.

В новом эпизоде "В дикой природе с Беаром Гриллсом" актер научился взбираться на скалы и пересекать водопады на Скай. Актер признался, что "плохо представлял себе, с чем ему придется столкнуться". По словам Камбербэтча, его появление в программе связано с желанием оказаться в новой ситуации.

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"Я люблю сложности и хочу посмотреть, как отреагирую на нечто неизвестное", - пояснил он.

Посещение всплывшей вблизи шотландского острова подлодки королевских ВМС вызвало протест сторонников движения "Кампания за ядерное разоружение" (CND). Представитель CND Линн Джемисон назвала посещение подлодки "возмутительным трюком".

"В Шотландии львиная доля инцидентов и аварий связана с атомными подводными лодками королевских ВМС", - заявила она.

Телеведущий Гриллс начал сниматься в подобных передачах 17 лет назад. В 2006-2012 годах транслировалась его программа "Выжить любой ценой". Бывший военный рассказывал и показывал зрителям, как выжить в самых экстремальных ситуациях. С 2014 года выходит сериал "В дикой природе с Беаром Гриллсом", в котором с телеведущим в опасный двухдневный поход отправляются знаменитости.

В общей сложности Камбербэтч исполнил более 60 ролей, наиболее известной из которых стал образ Шерлока Холмса, перенесенного в современное время. Согласно опубликованному в 2022 году исследованию, этот персонаж в исполнении актера стал самым популярным героем всех времен среди зрителей британской вещательной корпорации Би-би-си, обогнав комик-группу Monty Python.