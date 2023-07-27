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На съемках «Давай поженимся!» Гузеева перекрестила коллег и захотела заплакать

Известная российская актриса, ведущая Первого канала Лариса Гузеева призналась в первый съемочный день новых выпусков программы «Давай поженимся!», что ей хочется плакать от счастья. Подробности возобновления съемок публикует StarHit.

На съемках «Давай поженимся!» Гузеева перекрестила коллег и захотела заплакать
© Lenta.ru

Как сообщает издание, ведущая программы была рада возвращению передачи. «Весь день хочется плакать от счастья», — заявила Гузеева. Также в материале утверждается, что перед началом работы актриса перекрестила съемочную команду.

Ранее Гузеева рассказала подробности о новых выпусках программы. Телеведущая заявила, что передача будет показывать истории, ориентированные на создание семьи и здоровых отношений.

О том, что «Давай поженимся!» возвращается в эфир,стало известно 15 июня. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Шоу убрали из сетки вещания Первого канала вместе с другими развлекательными передачами в феврале 2022 года. Тогда канал сделал упор на общественно-политические программы. В сентябре 2022 года трансляцию программ подобного формата стали возобновлять.

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