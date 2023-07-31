Серябкина рассказала о воровстве на шоу «Выжить в Дубае»

Певица Ольга Серябкина призналась в программе «Шоу Воли», что испытывала трудности на проекте «Выжить в Дубае».

© Газета.Ru

Серябкина рассказала, что она и другие участники испытывали сильный голод в шоу. Из-за недоедания они решились своровать еду у съемочной группы.

«Когда вы легли спать, мы вышли из задних стенок палатки. Мы сделали так, чтобы вы думали, что мы лежим в этих спальных мешках, и поползли за барханы. И пошли есть туда, где ели все операторы», — вспомнила звезда.

Серябкина уточнила, что ей не стыдно за то, что она и другие герои проекта съели всю еду у операторов.

«А я думаю: «Что операторы такие злые? Трясутся с утра», — пошутил ведущий шоу «Выжить в Дубае» Павел Воля.