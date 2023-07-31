Ольга Серябкина рассказала о воровстве на шоу «Выжить в Дубае»
Певица Ольга Серябкина призналась в программе «Шоу Воли», что испытывала трудности на проекте «Выжить в Дубае».
Серябкина рассказала, что она и другие участники испытывали сильный голод в шоу. Из-за недоедания они решились своровать еду у съемочной группы.
«Когда вы легли спать, мы вышли из задних стенок палатки. Мы сделали так, чтобы вы думали, что мы лежим в этих спальных мешках, и поползли за барханы. И пошли есть туда, где ели все операторы», — вспомнила звезда.
Серябкина уточнила, что ей не стыдно за то, что она и другие герои проекта съели всю еду у операторов.
«А я думаю: «Что операторы такие злые? Трясутся с утра», — пошутил ведущий шоу «Выжить в Дубае» Павел Воля.
В шоу «Выжить в Дубае» знаменитости и представители разных профессий со всей России поделились на две команды, чтобы сразиться за приз в 10 млн рублей. В каждом выпуске команды звезд и людей «из народа» проходят испытания за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне.
В проекте приняли участие Ольга Серябкина, Тимур Батрутдинов, Павел Мамаев, Анна Хилькевич, Наталья Рудова, Давид Манукян и Артем Калайджян.