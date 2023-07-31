Звезда «Папиных дочек» назвал ошибкой съемки нового сезона

«Я точно не планирую этого делать, но, если увижу, посмотрю 15-20 минут. У меня нет никакого осуждения этого проекта, совершенно спокойно к нему отношусь. Но, честно говоря, не считаю, что этот проект нужен. А уж тем более не вижу необходимости в нем сниматься», — сказал актер.