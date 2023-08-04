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Участником шоу "Сердце Клавы" станет миллиардер

Стал известен один из участников шоу "Сердце Клавы", в котором мужчины будут бороться за сердце певицы. Об этом сообщается в Telegram-канале Super.

Участником шоу "Сердце Клавы" станет миллиардер
© РИА Новости

Участвовать в шоу будет миллиардер Андрей Шарков. Ему 38 лет, сейчас он занимается строительством отелей, ранее работал в сфере электроинжиниринга и владел шоколадной фабрикой.

Премьера шоу состоится в конце августа. Известно, что в нем мужчины будут бороться за сердце певицы Клавы Коки. Программа станет продолжением той, где ранее участвовала Анастасия Ивлеева. Ведущими шоу станут Роза Сябитова и Роман Каграманов.

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