Участником шоу "Сердце Клавы" станет миллиардер

Стал известен один из участников шоу "Сердце Клавы", в котором мужчины будут бороться за сердце певицы. Об этом сообщается в Telegram-канале Super.

Участвовать в шоу будет миллиардер Андрей Шарков. Ему 38 лет, сейчас он занимается строительством отелей, ранее работал в сфере электроинжиниринга и владел шоколадной фабрикой.

Премьера шоу состоится в конце августа. Известно, что в нем мужчины будут бороться за сердце певицы Клавы Коки. Программа станет продолжением той, где ранее участвовала Анастасия Ивлеева. Ведущими шоу станут Роза Сябитова и Роман Каграманов.