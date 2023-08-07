Комик Амарян рассказал, как готовится к выступлениям

Стендап-комик Гурам Амарян рассказал, как создает шутки для своих выступлений
Российский шоумен и стендап-комик Гурам Амарян обычно пишет монологи для своих выступлений в компании коллег, число которых может доходить до двух десятков человек. Об этом он рассказал в интервью Эльдару Джарахову.
По словам Гурама, текст всегда готовится заранее, и работают над ним от 2 до 20 человек.
"Мы сидим, пишем толпой всегда. У нас диктофон на столе, и мы разгоняем. Я кидаю заход, пацаны пишут минут 20".
После проделанной работы комик переслушивает все озвученные идеи, выбирает самые смешные и включает их в свое выступление.
При этом уже в ходе самого выступления юморист понимает, откликается ли та или иная шутка у публики, и в зависимости от этого тема либо развивается, либо меняется на другую.
Ранее Дмитрий Романов рассказал, как готовится к написанию шуток для выступления.