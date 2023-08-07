Комик Амарян рассказал, как готовится к выступлениям

Российский шоумен и стендап-комик Гурам Амарян обычно пишет монологи для своих выступлений в компании коллег, число которых может доходить до двух десятков человек. Об этом он рассказал в интервью Эльдару Джарахову.

© Кадр из шоу "STAND UP"

По словам Гурама, текст всегда готовится заранее, и работают над ним от 2 до 20 человек.

"Мы сидим, пишем толпой всегда. У нас диктофон на столе, и мы разгоняем. Я кидаю заход, пацаны пишут минут 20".

После проделанной работы комик переслушивает все озвученные идеи, выбирает самые смешные и включает их в свое выступление.