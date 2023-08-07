$94.81+1.03103.84+1.31

Стендап-комик Гурам Амарян рассказал, как создает шутки для своих выступлений

Российский шоумен и стендап-комик Гурам Амарян обычно пишет монологи для своих выступлений в компании коллег, число которых может доходить до двух десятков человек. Об этом он рассказал в интервью Эльдару Джарахову.

Комик Амарян рассказал, как готовится к выступлениям
© Кадр из шоу "STAND UP"

По словам Гурама, текст всегда готовится заранее, и работают над ним от 2 до 20 человек.

"Мы сидим, пишем толпой всегда. У нас диктофон на столе, и мы разгоняем. Я кидаю заход, пацаны пишут минут 20".

Зрители массово разделись догола на Stand Up-шоу в Москве

После проделанной работы комик переслушивает все озвученные идеи, выбирает самые смешные и включает их в свое выступление.

При этом уже в ходе самого выступления юморист понимает, откликается ли та или иная шутка у публики, и в зависимости от этого тема либо развивается, либо меняется на другую.

Ранее Дмитрий Романов рассказал, как готовится к написанию шуток для выступления.

Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости