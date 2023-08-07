Тодоренко и Родригез сняли в Тюмени новое шоу о путешествиях

Известные телеведущая и шоумен приехали в областную столицу для съемок нового тревел-шоу. Судя по постам в соцсетях, они побывали во многих знаковых местах города. Пока название нового шоу держат в секрете.

«Вот такое сегодня ковровое настроение. Уже в Тюмени. Ковер ткала. Нефть нашла, мост Влюбленных увидела. Можно домой. Спасибо всем за рекомендации», – отметила телеведущая в посте с фотографиями на фоне тюменского ковра в соцсетях.

Стоит отметить, что телеведущая с трудом добралась до Тюмени. В субботу Регина Тодоренко рассказала в соцсетях о проблемах с перелетом. Из-за непогоды самолет развернули в Челябинск, но там не оказалось мест. В результате воздушное судно приземлилась в Екатеринбурге за 3 часа до начала съемок шоу. Телеведущая заявляла, что ей придется снимать программу в ускоренном темпе или сдвинуть график.