Участник шоу на ТНТ рассказал об испугавшем его случае на съемках

Блогер и рэп-исполнитель Давид Манукян, известный как Дава, рассказал о случае, который испугал его во время съемок проекта канала ТНТ «Выжить в Дубае». Подробностями он поделился в выпуске программы «Шоу Воли», доступном на Rutube.

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По словам Манукяна, во время съемок проекта жил в палатке с другой участницей, актрисой Натальей Рудовой. Однажды блогер услышал неподалеку от их жилья звуки, которые, по его мнению, могло издавать дикое животное. Дава попытался разбудить Рудову, а она громко закричала, почувствовав его прикосновения.

«Она так заорала, что я испугался. Я тебе так скажу: после этого, кто там был, лиса, змея — больше никого не было рядом с палаткой. Убежали все», — поиронизировал Дава.

По мнению рэпера, такая реакция актрисы объяснима. «Она забыла, что мы уснули вместе. Просыпается, видит меня, и у нее такая реакция», — высказался он.