Российский телеведущий раскрыл изнанку популярного шоу

Ведущий популярного шоу «Рогов в деле» и стилист Александр Рогов раскрыл изнанку проекта. В YouTube-шоу «Чужие письма» он признался, что за кадром иногда резко общается с героинями.

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Рогов рассказал, что на съемочной площадке проекта нет режиссера и он сам выполняет эту роль. «Стоп-мотор, перестановка света, и я переодеваюсь, выхожу и ставлю героиню на белом фоне, и мы начинаем снимать подлеты, прошу ее встать ручкой сюда, ножкой сюда, я продолжаю жить с героиней, она продолжает думать, что я ее друг, а я, возможно, ей не друг, я просто с ней поработал», — высказался ведущий.

«Я когда я снимаю белый фон, я могу ее уже не любить, могу быть резким», — рассказал Рогов о том, как ведет себя за кадром. Ведущий также добавил, что особенно сложно снимать взрослых героев, так как к концу съемок они очень устают.