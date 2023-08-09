Светлана Крючкова рассказала, как осадила Малахова

Актриса Светлана Крючкова рассказала в беседе с utro.ru, что у нее возник спор с телеведущим Андреем Малаховым.

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Крючкова вспомнила, как Малахов спросил у нее, кто первый исполнил песню «Черное и белое» из фильма «Большая перемена». Для актрисы ответ был очевиден, так как это была она сама. Однако, по словам артистки, телеведущий утверждал другое. По его мнению, композицию исполняла другая женщина.

Крючкова заявила, что тогда она попросила Малахова не распускать «сплетни», не имеющие отношения к действительности. Известно, что артистка действительно первая спела «Черное и белое». После нее эту песню исполняли певицы Мария Пахоменко и Вероника Круглова.

Крючкова сыграла ученицу Нелли Ледневу в картине Алексея Коренева «Большая перемена». Она также известна по своим ролям в проектах «Ералаш», «Ликвидация», «Луна в зените».