Бывшая участница КВН рассказала о «стреле» с другой юмористкой из-за шутки

«И мы назначали стрелу у бара "Рыжий кот". Пришла Варя [Щербакова], ее подружки выпившие», — рассказала юмористка. Парфенюк объяснила, что тогда настаивала на том, чтобы ее команда показала шутку в эфире. «А они говорили: "Вы нам ее отдали". Мы ругались. (...) Сейчас это очень стыдно вспоминать», — высказалась экс-участница КВН.