Ведущая "Шоу Воли" рассказала о случайно опубликованном интимном фото

Популярная российская блогерша и одна из ведущих программы «Шоу Воли» на телеканале ТНТ Карина Мурашкина рассказала, как случайно опубликовала снимок, на котором было видно ее обнаженное тело. Подробностями она поделилась в выпуске своего подкаста, доступном на YouTube.

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Мурашкина вспомнила, как опубликовала в Telegram фотографию ног, сделанную в ванне. После этого блогерша Ольга Парфенюк прислала ей скриншот снимка и обратила ее внимание на блестящую металлическую лейку душа. Оказалось, что в ней можно было разглядеть отражение обнаженной Мурашкиной. Сразу после этого блогерша удалила внезапное интимное фото.

Она добавила, что Парфенюк напомнила ей об одном важном правиле.

«В ванной никогда не фоткаться! Что-то где-то всегда отсвечивает — душ, бутылек, что-то еще», — передала блогерша слова подруги.

Мурашкина появилась в качестве ведущей «Шоу Воли» впервые в июне. Она вела репортаж с Петербургского международного экономического форума, задавая его участникам необычные вопросы. Новую звезду шоу сравнили с Аллой Михеевой, работавшей в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.