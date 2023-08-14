Как Масляков критиковал "Поле чудес"

Капитал-шоу «Поле чудес» (16+) на Первом канале столкнулось с волной критики. Пользователи в социальных сетях рассуждают о том, что Леониду Якубовичу пора на покой, и предполагают, какое будущее в таком случае ждёт телепередачу. Интересно, что коллега Якубовича сделал это ещё много лет назад.

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На фоне обсуждений дальнейшей судьбы «Поля чудес» в Сети вспомнили интервью, которое ведущий «Клуба весёлых и находчивых» (16+) Александр Масляков давал ещё в конце 90-х журналу «Искусство кино». Там он порассуждал о том, как личность ведущего определяет популярность телевизионных программ.

Я вам скажу, многие не смотрели бы сейчас поднадоевшее уже «Поле чудес», если бы не Якубович… Да простит меня Бог, там вообще ничего нет, кроме талантливого ведущего и не очень умных игроков. Да и идея чужая, - заявил Масляков.

Интересно, что уже в те годы «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем считалось «поднадоевшей программой». И это при том, что интервью было дано 26 лет назад. Пожалуй, нет ничего удивительного в том, что в наши дни о капитал-шоу пользователи высказываются так:

«Само по себе шоу уже не то, что раньше. Сейчас всё наигранно», «Много хороших передач закрыли, а вот «Поле чудес» всё никак не закроют. Пора бы», «Якубовичу пора на пенсию».

Большинство комментариев, к слову, говорят о закрытии всего шоу, а не о смене ведущего. Возможно, россияне просто не могут представить «Поле чудес» с кем-либо, кроме Леонида Якубовича. Так, по крайней мере, ещё десятилетия назад думал Александр Масляков.