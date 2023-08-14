Премьера интеллектуальной викторины состоится в новом сезоне

«Миллион за 5 минут» – на телеканале «Мир» премьера интеллектуальной телевикторины. Принять участие в ней может любой. А вот, что главное для победы скорость или эрудиция, узнал корреспондент «МИР 24» Дмитрий Каратаев, который побывал на съемочной площадке.

© Мир24

У каждого участника – своя тактика, раскрывать секреты успеха на камеру интеллектуалы не спешат, чтобы не сглазить удачу. В меню – вопросы на любую тему. Лотерейные билеты потенциальные миллионеры тянут по очереди.

Видео дня

«Что-то почитала про древнегреческую мифологию, что-то прочитала по химии, по физике вспомнила», – рассказывает участница Светлана Талызина.



«Помогло вот что-нибудь из того, что читали?» – интересуется корреспондент.



«Наверное, нет. Потому что не было таких вопросов, которые бы относились к тому, что я читала» – смеется Светлана.

Читает со сцены Борис Зелигер почти каждый вечер. Петербургский комик на съемки телевикторины «Миллион за 5 минут» ехал за эмоциями. Прихватил за компанию и четырехлапого зверя.

«Я его просто беру с собой на какие-то съемки, в какие-то поездки. И он как талисманчик существует. И приносит счастье и удачу. Можете поздороваться с ним. Видите, как весело сразу. Главное, что он позитив приносит. Вы, дорогие телезрители можете подумать, что я чокнулся. Это на самом деле не важно. Важно, что всем весело», – отметил участник Борис Зелигер.

За атмосферу на съемочной площадке и магию на экране отвечают телевизионщики в этой аппаратной. На проекте есть операторы, режиссеры, монтажеры и еще специалисты с десяток профессий. Нет в студии лишь ведущего. Только голос за кадром.

На каверзный вопрос доктор наук не всегда ответит быстрее, чем фермер или домохозяйка. Иногда побеждают эрудиция и скорость.

«Квест начинается прямо со входа. Во-первых, участникам нужно догадаться, как через это звездное небо попасть в студию. А во-вторых, от места, где проходит жеребьевка нужно еще добраться, здесь буквально 10 метров, до стойки участника. И это, пожалуй, один из самых коротких путей к потенциальному миллиону. Выиграть его за пять минут – это правда», – рассказывает корреспондент.

Для победы за пять минут нужно правильно ответить на 40 вопросов. В телевикторине есть три несгораемые суммы по 10 тысяч рублей.

«Три раунда, в которых два соперника меряются интеллектом и борются за миллион. Но миллион не главное. Прежде всего, телезрители телеканала «Мир» могут вместе с нашими участниками, игроками проверить себя, проверить свои знания, свою смекалку и более того, свою стрессоустойчивость», – отметил продюсер проекта Тим Шевцов.