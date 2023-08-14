Малахов раскрыл подробности съемок «Пусть говорят» с Кэмпбелл

Телеведущий Андрей Малахов заявил в Telegram-канале, что британская модель Наоми Кэмпбелл опоздала на съемки «Пусть говорят» на два часа.

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«Филипп (Киркоров. – «Газета.Ru») уже практически закончил свой концерт в Екатеринбурге и несколько раз выходил на бис, чтобы мы могли провести прямое включение!» — вспомнил телеведущий.

Выпуск «Пусть говорят» с Наоми Кэмпбелл вышел в ноябре 2010 года. В съемке также поучаствовала мать модели Валери Моррис. В эфире ток-шоу звезда попробовала каравай, послушала русскую народную музыку. Певец Филипп Киркоров спел свой хит «Дива» для Кэмпбелл в прямом эфире из Екатеринбурга.