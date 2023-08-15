Новый сезон туристического проекта о народах России стартовал в стране

Федеральное агентство по делам национальностей и АНО «Институт развития интернета» объвили о старте второго сезона тревел-блога «Национальность.ru», посвященного традициям и культуре народов России.

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«Россия является самой большой в мире многонациональной страной. Цель нашего шоу - исследовать культуру народов, рассказать об этом в увлекательной форме. Ведь повышение уровня этнографической грамотности - один из ключевых инструментов профилактики межнациональных конфликтов», - рассказали организаторы.

В первом сезоне вышли выпуски о 50 народах, собравшие более 10 миллионов просмотров, во втором авторы проекта ставят целью рассказать еще о 50 национальностях.