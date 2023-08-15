Ани Лорак вошла в состав жюри нового сезона шоу "Ты супер!"

В новом сезоне шоу талантов "Ты супер!" на телеканале НТВ в состав жюри вошла певица Ани Лорак. Артистка заявила, что готова занять судейское кресло.

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- Я уже была наставником в других вокальных шоу, а также у меня есть большой опыт участия в музыкальных конкурсах начиная с "Утренней звезды". Я прекрасно знаю, что такое стоять на сцене, будучи конкурсантом, и на что обращать внимание, когда ты находишься в ложе жюри. И я смогу поделиться этим опытом, - рассказала сама Ани Лорак пресс-службе НТВ.

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В новом сезоне шоу за победу в конкурсе будут бороться 50 детей, оставшихся без попечения родителей. При этом 20 участников будут новичками, а еще 30 - конкурсанты из прошлых сезонов. Заявки на участие в шоу принимались на сайте НТВ. В этот раз участники приедут на конкурс из 20 регионов России.

- Конечно, детей оценивать непросто, ведь они уже победители только потому, что приложили немало усилий, чтобы попасть на эту сцену, а это значит, что они этого хотят и у них есть талант, - призналась Ани Лорак.

У самой певицы есть 12-летняя дочь. С высоты своего материнского опыта Ани Лорак отметила, что в конкурсе главное "оценивать не мгновение, а разглядеть потенциал, потому что "таланта и щепоточки достаточно, а вот упорства нужен целый океан". Также певица не стала скрывать, что намерена делать участникам скидку на возраст и с пониманием относиться к тому, что они волнуются на сцене.

- Сама знаю, как бывает: на репетиции поешь идеально, а выходя на сцену, испытываешь такое волнение, что забываешь все, что ты знал до этого. Прежде всего я буду доверять своей интуиции, - заявила певица.

Также в состав жюри вошли композитор Игорь Крутой (он занимает судейское кресло с момента основания проекта), актер и музыкант Алексей Воробьев (присутствует в "Ты супер!" с третьего сезона), певица Люся Чеботина (для нее это первый опыт на проекте).