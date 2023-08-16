Шоураннер «Что было дальше?» рассказала о том, как россияне воспринимают юмор
Контент шоу «Что было дальше?» в основном анализируют светские люди и они считают его жестким. Об этом в выпуске «Изнанка инсайта. Новые истории» AdIndex TV рассказала шоураннер Дарья Морозова.
Она пояснила, что несмотря на всю жесткость шоу, все парни и авторы проекта абсолютно адекватные.
Например, есть люди, которые могли стать героями выпусков, но авторам не понравилось их поведение в реальной жизни, и в итоге их не позвали сниматься.
«Я здесь выполняла роль этой девчонки, которая: «Он бьет свою жену, йоу, чуваки! Давайте даже не рассматривать», — и это всегда, как бы, просто не рассматривали этого человека. Если бьешь жену — в шоу нашем не появишься», — Дарья Морозова Шоураннер «Что было дальше?»
Что касается негативных комментариев под выпусками «Что было дальше?», то с ними работать не нужно, уверена Морозова. Если человек нашел время написать плохой комментарий, то он просто этого хотел. Она подчеркнула, что на них стоит обращать внимание только в том случае, если у видео плохие просмотры и цифры не растут.
Морозова рассказала, что некоторые телеграм-каналы одно время писали про нее «гадости». Ребята советовали ей просто это не читать.
«Все, что советуют мне ребята: «Не читай». Вот и все. Это влияет лично на вас. Если это не влияет на проект, с этим не нужно работать» Дарья Морозова Шоураннер «Что было дальше?»
Она добавила, что обычно весь негатив перекрывается хорошими комментариями.
Шоураннер проекта поделилась и дальнейшими планами. По ее словам, главное для авторов и ведущих «Что было дальше?» держать планку и снимать крутое шоу, которое нравится людям.
Напомним, сейчас шоу «Что было дальше?» выходит не на YouTube, как это было ранее, а в ВК.