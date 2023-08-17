Стартует новый сезон «Исторического детектива» на «МИРе»

По музеям Николай Валуев ходить не успевает – много работы в Государственной Думе и на телевидении. Поэтому съемки эпизода в Русском музее шли небыстро. Темп проседал из-за того, что ведущий замирал у холстов – наконец-то смог рассмотреть их подробно. Гримировался «Исторический детектив» прямо среди картин: для съемок выбрали выходной день в музее, чтобы всей команде, а это около 20 человек хватило места и времени на то, чтобы выбрать лучший ракурс. «Было очень забавно. Мы же ростом не как Николай Сергеевич, намного ниже! И приходилось ходить, подняв руку высоко, чтобы понимать приблизительно, какой у него рост. Потому что это влияет на освещение, на композицию плана», – рассказал старший оператор Роман Ткаченко. Часть программы снималась в Кронштадтском военно-морском соборе. «Здесь, в этом храме, история всего флота, начиная с первых азовских походов Петра с 1695 года и заканчивая революцией 1917 года», – рассказал заведующий филиалом Центрального Военно-Морского музея им. императора Петра Великого Александр Тарапон.