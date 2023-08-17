Стартует новый сезон «Исторического детектива» на «МИРе»

Новый сезон «Исторического детектива» на «МИРе»: Николай Валуев раскроет тайну гибели художника Верещагина
На телеканале «МИР» стартует новый сезон программы «Исторический детектив». Один из выпусков, о гибели художника Верещагина, получился особенным – его снимали в Русском музее и в Кронштадте. Как это было, узнала корреспондент «МИР 24» Анастасия Стурова.
По музеям Николай Валуев ходить не успевает – много работы в Государственной Думе и на телевидении. Поэтому съемки эпизода в Русском музее шли небыстро. Темп проседал из-за того, что ведущий замирал у холстов – наконец-то смог рассмотреть их подробно. Гримировался «Исторический детектив» прямо среди картин: для съемок выбрали выходной день в музее, чтобы всей команде, а это около 20 человек хватило места и времени на то, чтобы выбрать лучший ракурс. «Было очень забавно. Мы же ростом не как Николай Сергеевич, намного ниже! И приходилось ходить, подняв руку высоко, чтобы понимать приблизительно, какой у него рост. Потому что это влияет на освещение, на композицию плана», – рассказал старший оператор Роман Ткаченко. Часть программы снималась в Кронштадтском военно-морском соборе. «Здесь, в этом храме, история всего флота, начиная с первых азовских походов Петра с 1695 года и заканчивая революцией 1917 года», – рассказал заведующий филиалом Центрального Военно-Морского музея им. императора Петра Великого Александр Тарапон.
Главный военно-морской храм России выходных не знает. Там работали прямо среди прихожан и туристов.
«Здесь сложность в том, что много народу, приходится с этим считаться. Мы старались как-то аккуратно, никого не затрагивая, это все сделать», – сказал Александр Бердеев.
В Русский музей и к памятным доскам в соборе команду «МИРа» привела тайна гибели художника Василия Верещагина. Почему он оказался на броненосце «Петропавловск», который подорвался на мине на внешнем рейде Порт-Артура? Смотрите в новом выпуске «Исторического детектива».
Новый сезон «Исторического детектива» стартует уже в эту субботу в 8:30.