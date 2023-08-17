В шоу «Давай поженимся!» появится новая ведущая

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова раскрыла подробности о новых выпусках передачи. В разговоре с News.ru она заявила, что в программе появится новая ведущая.
По словам Сябитовой, формат «Давай поженимся!» не изменится: в эфире шоу за сердце героя будут бороться три претендента.
«Интересные сюрпризы вы получите от нашего нового партнера — это третья телеведущая на шоу. И это не Василиса Володина и не Тамара Глоба», — сказала она.
Также сваха сообщила, что уже отсняты несколько выпусков программы, и добавила, что следующие съемки пройдут в сентябре.
Lenta.ru: главные новости