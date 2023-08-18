Финалист «Голоса 60+» вспомнил, что едва не ушел с проекта

"Это [болезнь] повлияло на мои связки не лучшим образом, и тогда я сказал Валерию Яковлевичу: "Я, наверное, больше не буду участвовать". К тому моменту из команды Леонтьева остался только я, и он сказал мне, чтобы ни в коем случае этого не делал", - вспомнил певец.