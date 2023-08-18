Подросток похудел на 75 кг ради исполнения мечты

На шоу «Битва за тело» ведущая Наталья Давыдова вместе с командой помогала участникам полюбить тренировки и изменить пищевые привычки. Все герои программы к финалу показали выдающиеся результаты, но некоторые продолжили совершенствоваться даже после окончания съемок.

© Чемпионат.com

Миша, историю которого показали в три серии, не остановился на достигнутом. Молодой человек, оказавшийся на программе, когда ему было всего 15, полностью изменил свою жизнь и похудел на 75 кг.

Чемпионат.com

Когда Миша пришёл в проект, его вес составлял 134,6 кг, у него была настоящая пищевая зависимость. Но он мечтал похудеть ради участия в велокроссе, и у него получилось. За проект молодому человеку удалось сбросить 53 кг. Хотя для Миши это было непросто, после окончания съемок вес к нему не вернулся.

Чемпионат.com

Молодой человек также сделал хирургические операции, чтобы убрать лишнюю кожу. Сейчас Миша в своей лучшей физической форме: он активно тренируется и правильно питается. Наталья Давыдова в своем Telegram канале отметила, что гордится подопечным: